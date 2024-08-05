Fabrikada kimyasal gaz paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’da bir fabrikada gazdan etkilenen 4 işçi, hastaneye kaldırıldı.



Olay, Ergene ilçesindeki Karma Deri OSB’de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yaşandı.



İddiaya göre, kanallarda bulunan kimyasal maddelerin çarpışması sonucu gaz birikmesi yaşandı.