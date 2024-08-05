Fabrikada kimyasal gaz paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında çalışan 4 işçi, gazdan etkilendi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçiler, hastanede tedavi altına alındı.

Fabrikada kimyasal gaz paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

’da bir fabrikada gazdan etkilenen 4 , hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ergene ilçesindeki Karma Deri OSB’de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yaşandı.

İddiaya göre, kanallarda bulunan kimyasal maddelerin çarpışması sonucu gaz birikmesi yaşandı.

Fabrikada kimyasal gaz paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı - 1

Yaşanan gaz zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlık geçiren işçiler için ambulans istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 işçi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından tedbir amaçlı fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

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