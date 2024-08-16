Fabrikada kimyasal sızıntı: 11 işçi hastanelik oldu

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Zehirlenen işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Fabrikadaki işçiler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri de fabrikadaki gaz buharını tahliye etti.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.