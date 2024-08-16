Fabrikada kimyasal sızıntı: 11 işçi hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntı meydana geldi. Yaşanan sızıntıdan etkilenen 11 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Fabrikada kimyasal sızıntı: 11 işçi hastanelik oldu

'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında saat 13.30 sıralarında hidroklorik asit kutusu yere dökülünce suyla temas ederek reaksiyon oluşturdu.

Oluşan reaksiyonla kimyasal gaz fabrikaya hızla yayılmaya başladı. Gaza maruz kalan 11 işçi fenalaştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikada kimyasal sızıntı: 11 işçi hastanelik oldu - 1

Zehirlenen işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrikadaki işçiler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri de fabrikadaki gaz buharını tahliye etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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