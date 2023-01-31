Fabrikada kimyasal zehirlenme: 2 ölü

Kocaeli'de fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi öldü.



Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrika içerisinde 2 kişi baygın bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Yücel Keleş

Murat Duran

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi.



Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden kişilerin fabrikanın sahipleri Murat Duran ve Yücel Keleş olduğu öğrenildi.



İŞÇİLERİ EVE BIRAKIP, MESAİ YAPMIŞLAR



Ölen Yücel Keleş'in firmanın sahibi ve genel müdürü, Murat Duran'ın ise firma ortağı ve mühendisi olduğu belirtildi.



Kimyasal sızıntı öncesinde Keleş ile Duran'ın gün boyunca çalıştıkları, saat 20.00 sıralarında diğer 3 işçiyi evlerine bırakıp, yeniden iş yerine dönüp mesai yaptıkları öğrenildi.



Daha sonra iki ortaktan haber alamayan yakınlarının firma çalışanlarını arayıp, kontrol etmelerini istediği, iş yerine gelen işçilerin ise cansız bedenler ile karşılaştıkları belirtildi.