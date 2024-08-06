Fabrikada korkunç olay: İşçiler akıma kapıldı, biri yaşamını yitirdi

Düzce’de metal fabrikasında korkunç bir olay yaşandı.



Olay, geçen cumartesi günü Çerkez Taşköprü mevkisinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi.



Fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Bozok ve yanındaki Gökhan K. elektrik akımına kapıldı. 2 işçi de yaralandı.