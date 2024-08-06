Fabrikada korkunç olay: İşçiler akıma kapıldı, biri yaşamını yitirdi

Düzce’de metal fabrikasında korkunç bir olay yaşandı.
Olay, geçen cumartesi günü Çerkez Taşköprü mevkisinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi.
Fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Bozok ve yanındaki Gökhan K. elektrik akımına kapıldı. 2 işçi de yaralandı.
Yaralı işçileri gören mesai arkadaşları ihbarda bulundu.
İşçiler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan işçilerden Serdar Bozok yaşamını yitirdi.
Bozok’un cenazesi dün toprağa verildi.
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