Fabrikada korkunç olay: İşçiler akıma kapıldı, biri yaşamını yitirdi

Düzce’de bir metal fabrikasında elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1’i yaşamını yitirdi. İşçinin elektrik akımına kapılarak alevlerin içinde kaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fabrikada korkunç olay: İşçiler akıma kapıldı, biri yaşamını yitirdi

’de metal fabrikasında korkunç bir olay yaşandı.

Olay, geçen cumartesi günü Çerkez Taşköprü mevkisinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada olarak çalışan Serdar Bozok ve yanındaki Gökhan K. elektrik akımına kapıldı. 2 işçi de yaralandı.

Fabrikada korkunç olay: İşçiler akıma kapıldı, biri yaşamını yitirdi - 1 Olayda yaşamını yitiren Serdar Bozok

Yaralı işçileri gören mesai arkadaşları ihbarda bulundu.

İşçiler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan işçilerden Serdar Bozok yaşamını yitirdi.

Bozok’un cenazesi dün toprağa verildi.

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