Fabrikada mühendisin üzerine 600 kiloluk demir silindir düştü
28.11.2025 18:19
DHA
DHA
Bursa'da makine mühendisi, orman ürünleri fabrikasında tamir ettiği 600 kiloluk demir silindirin altında kaldı.
Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında, makine tamiri yapan makine mühendisi Mertcan A.'nın üzerine 600 kilo ağırlığındaki demir silindir düştüğü belirtildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan mühendis, ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.