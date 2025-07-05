Fabrikada sızıntı! 11 işçi hastaneye kaldırıldı, AFAD tesisi karantinaya aldı
Bolu'da bir tavuk tesisinin kesimhanesinde sızan gazdan etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da tavuk tesisinde 11 işçi gazdan etkilendi.
Olay, sabah saatlerinde Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk tesisinde meydana geldi.
Kesimhane bölümünde çalışan iki işçi, sızan hidrojen sülfürik gazından etkilendi.
Fenalaşan işçilerin yardımına koşan bir başka çalışan da gazdan etkilenince durum sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.
Gazdan etkilenen üç işçi, ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Köroğlu Ünitesi KBRN Merkezi'ne sevk edildi.
Olayın ardından aynı bölgede çalışan sekiz işçi daha baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Böylece gazdan etkilenen işçi sayısı 11'e yükseldi.
FABRİKA KARANTİNAYA ALINDI
AFAD ekipleri, gaz sızıntısının meydana geldiği bölümün faaliyetlerini durdurarak bölgeyi karantinaya aldı.
Ekipler gazın yayılımını önlemek amacıyla alanda güvenlik önlemi aldı.
Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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