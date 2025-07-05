Fabrikada sızıntı! 11 işçi hastaneye kaldırıldı, AFAD tesisi karantinaya aldı

Bolu'da tavuk tesisinde 11 işçi gazdan etkilendi.

Olay, sabah saatlerinde Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk tesisinde meydana geldi.

Kesimhane bölümünde çalışan iki işçi, sızan hidrojen sülfürik gazından etkilendi.

Fenalaşan işçilerin yardımına koşan bir başka çalışan da gazdan etkilenince durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen üç işçi, ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Köroğlu Ünitesi KBRN Merkezi'ne sevk edildi.