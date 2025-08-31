Fabrikada taşıma bantları arasına sıkışan işçi ağır yaralandı
Bursa'da çalıştığı cam fabrikasında taşıma bantları arasına sıkışan Mossa A., ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında çalışan Afganistan uyruklu 21 yaşındaki Mossa A., dengesini kaybederek iki taşıma bandı arasına sıkıştı.
İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Mossa A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Mossa A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan jandarma ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İş Kazası
- İşçi
- Bursa