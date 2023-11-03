Fabrikada ustalar ile çalışanlar arasında kavga: 1 ölü, 13 yaralı

Bismil ilçesi kırsal Ofköy Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında işçiler ve ustabaşı arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada; 14 yaralıdan Celal A. (62) hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.