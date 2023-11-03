Fabrikada ustalar ile çalışanlar arasında kavga: 1 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir fabrikada çıkan, 1 kişinin öldüğü kavgada yaralanan 13 kişiden 5'i tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Fabrikada ustalar ile çalışanlar arasında kavga: 1 ölü, 13 yaralı

Bismil ilçesi kırsal Ofköy Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında işçiler ve ustabaşı arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada; 14 yaralıdan Celal A. (62) hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fabrikada ustalar ile çalışanlar arasında kavga: 1 ölü, 13 yaralı - 1

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 7'si 'daki hastanelere sevk edildi.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Bismil Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanan Ü.D, M.A, R.A, İ.A. ve M.A. gözaltına alındı.

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