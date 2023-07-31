Fabrikada üzerine forklift devrilen işçi yaşamını yitirdi

Bolu’da çalıştığı makarna fabrikasında üzerine forklift devrilen Nurten Çetin, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak, ismi öğrenilemeyen forklift şoförü gözaltına alındı.

Fabrikada üzerine forklift devrilen işçi yaşamını yitirdi

’da bir makarna fabrikasında üzerine forklift devrilen yaşamını yitirdi.

Vakıfgeçitveren köyündeki bir makarna fabrikasında saat 14.00 sıralarında Nurten Çetin isimli işçinin üzerine başka bir işçinin kullandığı forklift devrildi.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çetin’in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen forklift sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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