Fabrikada yangın: Beş işçi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen beş işçi, hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen beş işçi hastaneye kaldırıldı.
Çerkeşli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde metal üzerine kaplama yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 5 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın, fabrikada hasara neden oldu.
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