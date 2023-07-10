Fabrikada zehirlenme paniği: 15'ten fazla işçi hastanelere başvurdu



Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Federal Elektrik fabrikasında zehirlenme paniği yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan birçok işçi zehirlenme şüphesi ile hastanelere başvurdu. Hastaneye başvuran işçi sayısının 15’in üzerinde olduğu belirtiliyor.



Öksürük ve solunum sıkıntısı şikayeti bulunan işçilerin, içerisinde çamaşır suyunun da bulunduğu temizlik malzemelerinin karışımından etkilendiği düşünülüyor.



Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de sevk edildi.



Şikayet sebebi ile hastanelere giden işçi sayısının artacağı öngörülürken, ekiplerin fabrikadaki incelemeleri sürüyor.