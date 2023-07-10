Fabrikada zehirlenme paniği: 15'ten fazla işçi hastanelere başvurdu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçiler, öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. İşçilerin temizlik malzemelerinden zehirlendiği düşünülürken, AFAD ekipleri fabrikada inceleme başlattı.

Fabrikada zehirlenme paniği: 15'ten fazla işçi hastanelere başvurdu


’nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Federal Elektrik fabrikasında paniği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan birçok işçi zehirlenme şüphesi ile hastanelere başvurdu. Hastaneye başvuran işçi sayısının 15’in üzerinde olduğu belirtiliyor.

Öksürük ve solunum sıkıntısı şikayeti bulunan işçilerin, içerisinde çamaşır suyunun da bulunduğu temizlik malzemelerinin karışımından etkilendiği düşünülüyor.

Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de sevk edildi.

Şikayet sebebi ile hastanelere giden işçi sayısının artacağı öngörülürken, ekiplerin fabrikadaki incelemeleri sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...