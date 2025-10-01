Fabrikadaki gazdan 7 işçi hastanelik oldu
Burdur'da şeker fabrikasındaki 7 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi. İşçiler, hastaneye kaldırıldı.
Burdur Şeker Fabrikası'nda çalışan işçilerden bazılarının zehirlendiği ihbarı üzerine fabrikaya 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen 7 işçi, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ekiplerin fabrikadaki çalışması sürüyor.
