Fabrikadaki gazdan 7 işçi hastanelik oldu

Burdur'da şeker fabrikasındaki 7 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi. İşçiler, hastaneye kaldırıldı.

Burdur Şeker Fabrikası'nda çalışan işçilerden bazılarının zehirlendiği ihbarı üzerine fabrikaya 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen 7 işçi, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin fabrikadaki çalışması sürüyor.

