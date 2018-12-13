İzmir'in Menderes ilçesinde bir fabrikada kimyasal maddelerin karışımı sonucu ortaya çıkan gazdan etkilenen Suriye uyruklu işçi öldü, 3 kişi tedavi altına alındı.



İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında, bazı kimyasalların karışımı yapıldığı sırada oluşan tepkime sonucu, iki işçi baygınlık geçirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Baygınlık geçiren işçilerden biri Torbalı ilçesinde özel bir hastaneye, diğeri ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bu sırada işçilere müdahale eden ambulans ekibinde görevli iki sağlık çalışanı da gazdan etkilendi. Sağlık çalışanları, hastanede tedavi altına alındı.



Torbalı'da özel bir hastaneye kaldırılan ve üzerinden kimlik çıkmayan Suriye uyruklu işçi, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen diğer 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



AFAD ekipleri, fabrikada incelemede bulunarak, çevreye sızıntı olmaması için önlem aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

