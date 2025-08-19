Fabrikadaki makineye sıkışarak can verdi

Eskişehir'in bir fabrika işçisi, makineye sıkışarak can verdi.

75. Yıl Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde'de metal ve plastik parça üretimi üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Kutluay Gümüş (33) makineye sıkışması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gümüş, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

