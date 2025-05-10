Fabrikadaki yangın iki işçiyi hastanelik etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Fabrikadaki yangın iki işçiyi hastanelik etti

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen işçilerden M.Y. (20) ile B.S. (43), ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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