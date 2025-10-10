Fabrikanın ağaçlık alanında çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın ağaçlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını fabrikanın üretim tesislerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.