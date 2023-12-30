Fabrikayı uyuşturucu serasına çevirmişlerdi: Bekçi ve patron tutuklandı

DETAYLI ARAMADA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi. Şüpheli Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. Y.Ö. ve tekstil atölyesinde bekçi olarak çalışan Y.K. jandarmadaki işlemlerinden sonra mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.