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Facia böyle gelmiş: Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği yangının çıkış anı ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü "Masquerade" isimli gece kulübünde yangının başladığı ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Facia böyle gelmiş: Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği yangının çıkış anı ortaya çıktı
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri

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 Gayrettepe'de dün 16 katlı bir binanın en alt katındaki eğlence merkezinin tadilatında yangın çıktı.

Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili iki müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı. 

Yerlikaya, paylaştığı görüntülerle ilgili "Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

VİDEO: BEŞİKTAŞ'TAKİ YANGIN FACİASININ BAŞLANGIÇ ANI

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