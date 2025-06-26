Facia kıl payı atlatıldı: Milyonluk villanın tavanı çöktü

İstanbul Sarıyer'de site içindeki milyonluk villanın oturma odasındaki tavan henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Odada kimsenin olmaması sonucu olası bir facianın önüne geçerken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İKİNCİ KEZ ÇÖKTÜ

Öte yandan aynı odanın tavanı ikinci kez çöktü.

Her iki olayda da tavanın çöktüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

