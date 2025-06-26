Facia kıl payı atlatıldı: Milyonluk villanın tavanı çöktü
İstanbul'da site içerisindeki milyonluk villanın tavanı üç gün arayla iki kez çöktü. Her iki olayda da odada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
İstanbul Sarıyer'de site içindeki milyonluk villanın oturma odasındaki tavan henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Odada kimsenin olmaması sonucu olası bir facianın önüne geçerken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
İKİNCİ KEZ ÇÖKTÜ
Öte yandan aynı odanın tavanı ikinci kez çöktü.
Her iki olayda da tavanın çöktüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
KIL PAYI ATLATILDI
Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Tuğçe Alpay, şunları söyledi:
"Dört gün önce çok şiddetli bir sesle uyandık. Salona geldiğimde bütün tavanın yere düştüğünü gördüm.
İlk yaptığım şey yere eğilip aldığım taşın ağırlığına bakmaktı.
Muhtemelen bir saat sonra bu olay olmuş olsaydı, çok daha kötü bir şekilde sonuçlanacaktı."
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