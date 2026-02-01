Facia ucuz atlatıldı. Dev kayalar yola düştü

Isparta Antalya kara yolunda yaşanan heyelan ucuz atlatıldı. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından, saat 16.00 sıralarında dağdan kopan büyük kaya parçaları kara yoluna sürüklendi.



Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve yol üzerinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı.



Sürücülerin yardımlaşması sonucu yol, tek şerit halinde kontrollü olarak kısmen ulaşıma açıldı.



Daha sonra ekiplerin çalışmasıyla trafik normale döndü.