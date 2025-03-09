Facia ucuz atlatıldı: Yakıt tankeri başka araca çarparak devrildi

Gaziantep'te Nurdağı-Bahçe Karayolu Olucak Mahallesi yakınlarında dün iddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yakıt tankeri yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıktı.

Savrulan yakıt tankeri, yolun karşı tarafına geçerek başka bir araca çarptıktan sonra devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.