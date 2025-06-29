Faciadan dönüldü: Art arda patlamalar yaşandı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki bir havai fişek deposunda çıkan yangın sonrası art arda patlamalar yaşandı. Yangın faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı.
Şanlıurfa'da havai fişek deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Eyyübiye ilçesi Yusuf Paşa Mahallesi'nde havai fişek deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, depoda hasar oluştu.
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