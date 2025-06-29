Faciadan dönüldü: Art arda patlamalar yaşandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki bir havai fişek deposunda çıkan yangın sonrası art arda patlamalar yaşandı. Yangın faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı.

Faciadan dönüldü: Art arda patlamalar yaşandı

Şanlıurfa'da havai fişek deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Eyyübiye ilçesi Yusuf Paşa Mahallesi'nde havai fişek deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Faciadan dönüldü: Art arda patlamalar yaşandı - 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, depoda hasar oluştu.

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