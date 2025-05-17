Faciadan dönüldü: Freni patlayan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi
Antalya'da freni patlayan zift yüklü kamyon, önce bir minibüse ardından kamyonete çarparak akaryakıt istasyonuna girdi.
Antalya'da Gazipaşa istikameti yönüne doğru ilerleyen Fadıl T'nin kullandığı kamyonun iniş esnasında frenleri patladı.
Kontrolden çıkan kamyon, önce park halinde bulunan bir minibüse, ardından 4 kilometre sonra seyir halinde giden Mustafa Ö. idaresindeki üzerinde çelik kapı yüklü kamyonete çarptı.
Kamyon çarpmanın etkisiyle yan yatıp akaryakıt istasyonuna girdi.
SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
Kazada kamyon sürücüsü Fadıl T. ve kamyonet sürücüsü Mustafa Ö. yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekipler ile vatandaşların uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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