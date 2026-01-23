Facianın eşiğinden dönüldü, İETT otobüsü ormanlık alana uçtu
23.01.2026 10:17
Son Güncelleme: 23.01.2026 10:46
Kaza, başka sürücüler tarafından araç içinden böyle görüntülendi.
İstanbul Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Öte yandan bir İETT kazası da Beykoz'da meydana geldi.
Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu.
Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye olurken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
BEYKOZ'DA DA OTOBÜS KAZA YAPTI
Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, karşı yönden gelen başka bir İETT otobüsüyle çarpıştı.
İki otobüs kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 yolcu ile otobüs şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.