Facianın eşiğinden dönüldü, İETT otobüsü ormanlık alana uçtu

Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.



İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu.



Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye olurken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.



BEYKOZ'DA DA OTOBÜS KAZA YAPTI



Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, karşı yönden gelen başka bir İETT otobüsüyle çarpıştı.