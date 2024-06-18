Facianın eşiğinden dönüldü: Kayseri'de tüp deposunda yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüp deposu olarak kullanılan müstakil evde çıkan, yan taraftaki eve de sıçradı. Depoda bulunan tüpler çıkarılırken yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

Facianın eşiğinden dönüldü: Kayseri'de tüp deposunda yangın

İlçeye bağlı Sakarya Mahallesi Selvican Sokak üzerinde meydana gelen olayda, tüp deposu olarak kullanılan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

kısa sürede büyürken yan taraftaki müstakil eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada çevrede oturan bazı vatandaşlar da hortumla yangına müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Depoda bulunan tüplerde çıkarılırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...