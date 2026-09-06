Faciaya ramak kaldı
06.09.2026 05:19
Son Güncelleme: 06.09.2026 05:19
Erzurum Oltu'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, köprünün yanındaki boşluğa sıkışarak metrelerce yüksekten düşmekten son anda kurtuldu.
Erzurum-Ardahan kara yolunun Aşağı Kumlu mevkisinde M.B. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün kenarında bulunan boşluğa devrildi.
Tır metrelerce yükseklikten düşmekten kıl payı kurtulurken olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı ve ilk müdahalenin ardından Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolda trafik akışı yeniden normale döndü.