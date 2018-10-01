Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, Akgündüz'ün dayısı Sait Obut da dolandırıldığını öne sürerek "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve Akgündüz'ün yeğeni Mehmet Salih Obut, çok sayıda müşteki ve taraf avukatları katıldı.



Polislerin güvenlik önlemi aldığı duruşma salonunda, sanıklar Akgündüz ve Obut, arka kapıdan içeri alındı.



Müştekilerin dinlenildiği duruşmada söz alan Muhammet Kaan, Dupa Yapı firması yetkilisi olarak Akgündüz'ün firmasıyla bir sözleşme yaptıklarını söyledi.



Yaklaşık 3,5 milyon lira karşılığı daireler aldıklarını anlatan Kaan, "Tapuları da almıştık. 20 ay kadar kira bedeli aldık. Bunun dışında, ödediğimiz paraya karşılık alamadık" dedi.



"SARAY ODASI İSTEMİYORUM ARTIK"



Müşteki Hilmiye Arpag, 2014 yılında dairesini sattığını, yeni daire arayışındayken Caprice Gold projesinin reklamlarını görmesi üzerine 189 bin 500 lira karşılığında bu projeden 3 oda aldığını anlattı.



Kendisine 3 ay kira ödendiğini, sonrasında başka ödeme alamadığını aktaran Arpag, "Çok mağdur durumdayım. Beynimde tümör var. Param olmadığı için ameliyat olamıyorum. Saray odası istemiyorum artık paramı istiyorum" ifadelerini kullandı.



Müşteki Rıdvan Şencan, faal halde bulunan bir dükkanını, anlaşma yapıp Caprice Gold'tan 2 oda değeri olan 143 bin 500 lira karşılığı verdiğini belirterek, 13 ay kira bedelinin dışında herhangi bir ücret almadığını söyledi.



Caprice Gold projesinden 2011 yılında devre mülk sözleşmesi yaptıklarını belirten müşteki Yahya Kaan, "Kaanlar firması olarak 11 daire ve 1 fabrikamıza, bedeli karşılığında 23 milyon lira değer biçilmişti. Sonrasında ben ortaklıktan ayrılınca 600 bin lira karşılığında 6 adet 15 günlük devre mülk benim hisseme düşmüştü. Bunun tapusunu aldım. Ancak bana herhangi bir ödeme yapılmadı" diye konuştu.



Müşteki Selami Yalçın, kardeşiyle birlikte taksi plakalarını satarak projeye 500 bin 653 lira para yatırdıklarını anlattı. Birkaç ay kira bedeli aldıktan sonra ödeme yapılmadığını söyleyen Yalçın, şikayetçi olduklarını belirtti.



Sanık Fadıl Akgündüz'ün öz dayısı olduğunu belirten müşteki Sait Obut da "Yaklaşık 5 yıl kadar önce devre mülk sözleşmesi yaptık. Bir dairemi 120 bin lira karşılığında vererek ödeme yaptım. Bana 7 aylık kira bedeli olarak bin lira civarında para ödendi. Şikayetçiyim" dedi.



ARA KARAR



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmada dinlenilen müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar vererek, dosyanın bilirkişi heyetine gönderilerek rapor istenmesine hükmetti.



Sanıkların tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.



Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2443'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



"ABLAMIN ÇOCUĞU OLUR"



Duruşma sonrası, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fadıl Akgündüz'ün dayısı Sait Obut, "Benim Fatih'de 180 metrekare dairem vardı. Buna güvendim, biraz sıkışmıştı. 'Benim yeğenim' diye verdim. Notere gittik. Güya bana her ay para yollayacaktı. 6-7 ay para yolladı. Sonra ne selam ne kelam... Telefonu bile açmıyor. Ben hakiki dayısıyım. Ablamın çocuğu olur" dedi.

''KIRGIN DEĞİL ÇOK KIRGINIM''



Obut, "Kırgın mısınız?" sorusuna, "Kırgın değil çok kırgınım" diye yanıt verdi.



Akgündüz tahliye olduktan sonra kendisiyle görüşüp görüşmediği sorulan Obut, "Cezaevinden çıktıktan sonra 1 kez görüştüm. Bana 'Benim de borcum var hükümete' dedi. Ben paramı istedim. 'Böyle yapılır mı? Benim gelirimi elimden aldın. Senin dayınım. Geçiniyordum o parayla, kiraya veriyordum' dedim. Şikayetçi oldum duruşmada. Kabahatini biliyor" diye konuştu.