Fadime Hazal'dan acı haber

Konya- Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınında Ercan Öncel’in kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole indi ve ağaca çarptı.

Kazada sürücü Ercan Öncel öldü, yanındaki kardeşi Emel Öncel (50) ve yeğeni Fadime Hazal Davras ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emel Öncel ve Fadime Hazal Davras, ambulanslarla Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ



Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fadime Hazal Davras, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Fadime Hazal'ın annesi Emel Öncel'in tedavisi ise sürüyor.