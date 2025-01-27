Fahiş fiyata yangın tüpü satanlar hakkında işlem

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, Grand Kartal Otel'deki facianın ardından yangın tüpü satan iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimde, 400-500 TL tutarındaki yangın tüplerini 2 bin TL ve üzerinde satan 10 iş yerine işlem yapıldı.

Fahiş fiyata yangın tüpü satanlar hakkında işlem

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından tüplerini fahiş fiyatlarla satan işletmeleri takibe aldı.

400-500 TL tutarındaki yangın tüplerini 2 bin TL ve üzerinde satan 10 işletmeye tutanak tutuldu.

Fahiş fiyata yangın tüpü satanlar hakkında işlem - 1

Bu iş yerlerine, Ticaret Bakanlığı tarafından 149 bin TL'den 1 milyon 500 bin TL'ye kadar para cezası yazılabileceğini açıklandı.

Denetimlerin ileriki günlerde tüm ilçelerde devam edeceği öğrenildi.

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Fırsatçılar iş başında! Grand Kartal Otel’deki yangın felaketi sonrası yangın söndürme tüpü fiyatları fırladı

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