Fahiş fiyatla mal satanlara 30 ilde operasyon: 160 gözaltı
Fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı 29.03.2020 - 09:39| Son Güncelleme : 29.03.2020 - 09:45
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