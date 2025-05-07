Fahrettin Altun, amcasının cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden amcası Nurettin Altun'un cenaze törenine katıldı.
87 yaşında hayatını kaybeden Nurettin Altun için Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Altun, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, defin sonrası taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Altun ailesinin yanı sıra yakınları, köy sakinleri ve çevre ilçelerden vatandaşlar da katıldı.
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