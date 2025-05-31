Fahrettin Altun: Gazze'deki zulüm bir an önce bitmeli

Türkiye Basın Federasyonu'nun, İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için düzenlediği "Filistin İçin Sessiz Kalma" programı başladı.

Yaklaşık 100 gazeteci, 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbetiyle İsrail'i protesto edecek.

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in görülmemiş bir soykırım yaptığını vurguladı.

Altun, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşandığını, çok büyük bir insanlık suçu işlendiğini söyledi.



Fahrettin Altun, İsrail'in "kötülük makinesi" olduğunu, bu ülkenin bir yandan insanlık suçu işlerden diğer yandan da cürümlerini görünmez kılmak için elinden geleni yaptığını, İsrail'in lobileri aracılığıyla bütün dünyada Filistinlileri tarihten silmek için gayret sarf ettiğini belirterek, "Bu zulüm, 7 Ekim 2023'te hızlandı. Gerçekten tarihte görülmemiş boyutlarda katliamlarla, saldırılarla karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tanımladığı haliyle hem "soykırım" hem de "kentkırım" yaptığına dikkat çeken Altun, "Bütün boyutlarıyla insanlığı, doğayı, çevreyi, şehirleri tarumar ediyor. Bu, 7 Ekim 2023'ten itibaren hızlanmış olsa da esasında bunun çok ciddi bir tarihsel arka planı var. Israrla bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünden çok tarihi bir soru sordu. 'İsrail'in sınırları neresidir?' ve haritayı gösterdi." dedi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in "Balfour Deklarasyonu"yla başlayan, sonrasında devam eden yayılmacı politikasını aktararak, bütün bu süreçte uluslararası hukukun işlemediğini vurguladı.



Uluslararası ve Siyaset Bilimi literatüründe Filistin'deki durumun "Filistin sorunu" şeklinde geçtiğini dile getiren Altun, buna "İsrail sorunu" denilmesi gerektiğine işaret etti.



"ARTIK BU ZULMÜN BİTMESİ LAZIM"



Altun, Filistin'de yaşanan insanlık suçlarının arkasında İsrail'e göz yuman uluslararası Batılı sistemin aymazlığının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Bugün geldiğimiz noktada sözün bittiği yerdeyiz. Artık bu zulmün bitmesi lazım. Bizim bütün gayretimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü çalışmaların merkezinde yer alan temel saik, her şeyden önce bu zulmün bir an önce bitmesi. Somut olarak taleplerimiz, gayretlerimiz var. Bu talepler ile gayretlerin başında her şeyden önce bir an önce kalıcı ateşkesi sağlamak var. Diğer taraftan insani yardımların bir an önce, aksamaksızın, hızlı ve koordineli şekilde doğrudan bu mazlum Gazzelilere, Filistin halkına ulaştırılması var. Bunun bir an önce sağlanması lazım."



Bölgede bir an önce kalıcı barışın sağlanması ve savaşın ortadan kalkması gerektiğine dikkat çeken Altun, diğer taraftan da bütün bunlarla beraber çok büyük yıkımlar yaşandığını anlattı.



Altun, Gazze'de yaşanan yıkımların tahribatını ortadan kaldırmak için hızlı bir imar ve ihya çalışmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bütün bölge ülkelerinin, uluslararası koalisyonun çok güçlü bir şekilde burada bir an önce ateşkesi sağlayıp bu bölgeyi ayağa kaldırması lazım. Bütün bunlarla beraber bizim talebimiz, çok somut ve net bir şekilde güçlü bir Filistin devletinin ayakta olması ve güçlü bir Filistin devletinin varlık göstermesidir." dedi.



İsrail hükümetinin bu zulmüne aracılık eden bütün aktörlerinin yargılanmasını, uluslararası mahkemelerde cezalandırılmasını istediklerini kaydeden Altun, bunun olacağına inandıklarını söyledi.



Altun, er ya da geç hakikatin kazanacağını, bu zalimlerin yenileceğini ifade ederek, "Biz bu inançla, yaklaşımla, duyguyla yürüyoruz. İnsanlık adına en büyük teşekkürümüz Filistinli kardeşlerimize olmalı. Çünkü Filistinli kardeşlerimizin direnişi, gücü, birliği, samimiyeti sayesinde bütün dünyada hakikat namına savaş verenler umut sahibi, biz umut sahibiyiz, umutluyuz. Çünkü Filistin halkının direnişi insanlık adına çok onurlu bir direniş. Sadece kendileri için direnmiyorlar, insanlık için direniyorlar ve biz de bu direnişe elimizden gelen bütün gayretle destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



"İSRAİL SADECE FİLİSTİNLİLERİ, MAZLUM BİR HALKI KATLETMİYOR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "one minute" çıkışının insanlık adına tarihe geçen, çok asil, bir o kadar da kıymetli ve stratejik bir girişim olduğunun altını çizen Altun, şöyle devam etti:



"Uluslararası alanda Batılı ya da Batı dışı pek çok siyasetçi İsrail'e laf etmenin, İsrail'e karşı durmanın çok ağır maliyetleri olacağını varsayıp, bu doğrultuda İsrail'le hiçbir surette, yaptığı zulümler ne olursa olsun bir ses etmemekten yana strateji içerisinde olurken Cumhurbaşkanımız masaya yumruğunu vurmuştur. Onurlu bir şekilde, dik bir duruşla İsrail'in bu zulmünün uluslararası platformda yüzüne çarpabileceğini göstermiştir."



Altun, hakikat mücadelesi içinde olduklarına, İsrail'in sadece mazlum bir halkı değil aynı zamanda hakikati de katletmeye çalıştığına işaret etti.



İsrail'in bu cürümleri ve zulmü işlerken öbür yandan da sistematik bir şekilde uluslararası alanda dolaşıma soktuğu yalanlarla kendisini meşrulaştırmaya çalıştığını belirten Altun, bunların güncel olaylarla ilgili olarak söyledikleri ve tarihsel olarak ürettikleri mitler üzerinden dolaşıma soktukları yalanlar olmak üzere ikiye ayrıldığını anlattı.

