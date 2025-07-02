Fahrettin Altun: "İsrail'e en yüksek tepkiyi gösteren ülkelerin başında geliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye-Çin Medya Forumu" programında yaptığı konuşmada, Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde düzenlenen uluslararası medya forumlarının 4'üncüsünü gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın, ülkelerin yararına ve çok kutuplu dünya vizyonu çerçevesinde ortak geleceğin inşasına hizmet ettiğini vurgulayan Altun, " Dünya ticaret güzergahlarına alternatif olarak kritik önemi haiz bu çalışmalarımıza ek olarak, ülkelerimiz arasındaki uçuş frekanslarında artış olması da memnuniyet vericidir. Birkaç ay önce iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21 frekanstan 49'a çıkarılmıştır. Bu toplumlarımız nezdinde karşılıklı artan ilginin en açık göstergesidir." dedi.

"İSRAİL'E TEPKİ GÖSTEREN ÜLKERİN BAŞINDAYIZ"

Asya'nın iki büyük ve köklü ülkesi Hindistan ile Pakistan arasında yakın geçmişte yaşanan gerilimde de Türkiye olarak barıştan yana istikrarlaştırıcı bir tavır ve çaba ortaya koyduklarını vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"İstilacı ve işgalci politikalarla tüm dünyanın huzuru ve güvenliği için bir tehdit haline gelen İsrail'e karşı, Türkiye olarak her platformda en yüksek tepkiyi gösteren ülkelerin başında geliyoruz.

Bilindiği gibi katil Netanyahu hükümeti, bir yandan Gazze'de soykırıma kesintisiz devam ederken öte yandan Lübnan, Suriye, Yemen ve Irak gibi bölge ülkelerini tehdit ediyor.

Son olarak İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve 12 gün boyunca dünyayı diken üstünde tutan çatışmalar şunu bir kez daha göstermiştir ki İsrail bir an evvel durdurulmalıdır.

Fakat ne yazık ki sözüm ona dünya siyasetine yön veren devletlerin pek çoğu, İsrail'i durdurmak bir yana, Netanyahu yönetimini destekleyerek dünya barışını baltalamaktadır.

Bu tablo, mevcut küresel sistemin ne denli işlevsizliğini, başarısızlığını ortaya koymaktadır. Barışı tesis etmek gayesiyle kurulan uluslararası kuruluşlar yetersiz kalmış, uluslararası sözleşmeler kadük hale gelmiştir."