Fahrettin Altun: Türkiye dezenformasyona en fazla maruz bırakılan ülke

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da Yeni Şafak Gazetesi'nin 30. Yaş Kutlama etkinliğine katıldı.

Altun, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye bugün yeni medya araçları üzerinden devşirilen hibrit tehditlere en fazla maruz kalan ülke konumundadır." dedi.

Türkiye'nin dezenformasyona en fazla maruz bırakılan ülke olduğunuz altını çizen Altun, "Bunun arkasında bir küresel siyasi mühendislik projesi yer almaktadır. Nedir bu? Türkiye’yi yeniden Batıcı bağımlılık zincirinin bir parçası haline getirmek." ifadelerini kullandı.

