Fahrettin Altun'dan 28 Şubat paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, 28 Şubat darbesinin bu yıl 28'inci yıl dönümü olduğunu belirterek, "İttifak netti. Olympos dağının çocukları ile Hira dağının evlatları... '28 Şubat bin yıl sürecek' diyorlardı. Öyle olmadı. Cumhurbaşkanımız 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek arkasına milletini alıp yola çıktığında, kayıt dışı siyasetin sona ereceğinin müjdesini veriyor, her türlü vesayetin ve jakoben anlayışın bertaraf edileceğini işaret ediyordu. Elhamdülillah... Öyle de oldu. Direndi, mücadele etti." ifadelerini kullandı.



Altun'un paylaşımı şu şekilde;



"Bu yıl 28Şubat darbesinin 28’inci yıl dönümü.



İttifak netti. Olympos dağının çocukları ile Hira dağının evlatları...



Ve "28 Şubat 'bin yıl sürecek' diyorlardı."



Öyle olmadı.



Cumhurbaşkanımız "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek arkasına milletini alıp yola çıktığında, kayıt dışı siyasetin sona ereceğinin müjdesini veriyor, her türlü vesayetin ve jakoben anlayışın bertaraf edileceğini işaret ediyordu.



Elhamdülillah...



Öyle de oldu.



Direndi. Mücadele etti. Milletinden aldığı güçle; 28 Şubat kalıntısı uygulamalara birer birer son verdi, darbecilerden hesap sorulmasının önünü açtı, cuntacıların açtığı yaraların sarılmasını sağladı ve yasakçı anlayışa neşter vurdu.



Anadolu'nun şahlanışından bugün de rahatsız olduğunu dışa vuran rantçı sermaye gruplarını, millete pranga vurmak için gece gündüz çalışan psikolojik harekât merkezlerini, vesayetçilerden önce askeri botları giyerek alanları provoke edenleri, bindirilmiş kıtaları, sadece kuklaları değil kuklacıları deşifre edip kirli planlarını bozdu, yazılan karanlık senaryoları yırtıp attı ve 'Türkiye Yüzyılı'nın meşalesini yaktı.



Herkes iyi bilsin ki; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan gençlerimizle Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız."



İletişim Başkanı Altun, mesajının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşmasını da paylaştı.