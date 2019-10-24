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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mazlum Kobani kod adlı PKK/YPG'li terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD tarafından muhatap alınmasına tepki gösterdi.

Şahin'in ABD ve diğerlerinin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın üst düzey lideri ve kanun kaçağı olduğunu, kırmızı bültenle arandığını vurgulayan Altun, "Bazı ABD yetkilileri ve politikacılarının meşru bir politik figür gibi davranmalarından derin endişe duyuyoruz" dedi.

Altun Şahin'in bir NATO ordusunu ve sivilleri hedef alan birçok terör saldırısı nedeniyle "arandığını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşamki basın toplantısında "General Mazlum'a anlayışı için teşekkür ediyorum" ifadesini kullanmış, Mazlum Kobani'nin Rus Savunma Bakanı ile de telekonferans görüşmesi yaptığı ortaya çıkmıştı.