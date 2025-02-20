Fahrettin Altun'dan birlik beraberlik mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.



"Dedikodu ve fitne beraberliğimizi bozamayacak" vurgusu yapan Altun, "Ülkemizin çok önemli bir süreçten geçtiği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükümetimizin ve Cumhur İttifakının Türkiye’nin birliği, beraberliği ve dirliği için çabalarını yoğunlaştırdığı, bu sebeple türlü saldırılarla karşı karşıya kaldığı böylesine bir dönemde bir fitne ateşinin yakılmaya çalışıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz." dedi.



Türkiye'nin, çevresindeki tüm çatışmalara, gerginliklere, savaşlara rağmen barışın en önemli ve güçlü savunucusu olduğuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel anlamda etki alanını barışçıl bir şekilde genişlettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:



"Herkesin bilmesini isteriz ki… Dava bilincimizin gereği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın, kıymetli ailesinin ve kutlu davamızın hukukunu korumayı asli görevimiz addediyor, tüm gayretimizi bu uğurda sarf etmeye devam ediyoruz. Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir."