Fahrettin Altun'dan corona virüs paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, corona virüs salgınına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.



İngilizce paylaşımında Altun şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye salgının durdurulması için acımasız önlemler almak ya da sorunu yok saymak yerine güçlü sağlık sistemine ve işinin ehli sağlık çalışanlarına güveniyor. Aynı zamanda dostlarımıza ve müttefiklerimize de test kitleri gönderiyoruz. Çünkü hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

Instead of taking draconian measures or ignoring the problem, Turkey relies on its robust health care system and talented medics to stop the pandemic.



At the same time, we supply test kits to our friends and allies.



Because no virus is more durable than the measures we take. pic.twitter.com/qsSuPDplHr