Fahrettin Altun'dan Gazze için birlik çağrısı

Fahrettin Altun X Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Gazze'de "ağır insanlık dramı" yaşandığını belirten Altun, İsrail'in bölgedeki durumu belgelelek isteyen gazetecileri kasıtlı ve sistematik hedef aldığını belirtti.



Altun şu açıklamayı yaptı:



"Gazze için susma! Çünkü;



Gazze’de insanlığın en karanlık dönemlerinden biri yaşanıyor. 333 gündür süren saldırılar, şehirleri yerle bir etti. İşgalci İsrail güçleri, hiçbir insani ayrım gözetmeden camilere, kiliselere, okullara, hastanelere bomba yağdırıyor; bölgede yaşanan ağır insanlık dramını belgelemek için çalışan gazetecileri kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alıyor.



Gazze'deki çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masum siviller temiz suya, yiyeceğe ve sağlık hizmetlerine erişim imkânı bulamıyor. Gazzeliler dünyanın gözleri önünde soykırıma uğruyor.



Bu soykırım, sadece Gazze'nin değil, tüm insanlığın vicdanını sarsmalıdır. Uluslararası toplumun 333 gündür devam eden bu barbarlığa karşı birlik olup tepki göstermesi gerekmektedir.



Bu trajediyi durdurmak ve çocukların güvenliğini sağlamak için hep birlikte çaba göstermemiz gerekiyor.



Gazze'deki durumu görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir. Adalet ve insanlık adına, bu soykırıma son vermek için güçlü bir şekilde sesimizi yükseltmeliyiz."