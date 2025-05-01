Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'in açıklamalarına tepki

Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İletişim Başkanlığımıza yönelik açıklamaları, devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur." dedi.



İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele ederek hakikati savunduğunu, kamu diplomasi faaliyeti yürüttüğünü ve devlet ile millet arasında bir iletişim köprüsü oluşturduğunu ifade etti. Bu durumdan uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve Türkiye'yi şikayet edenlerin rahatsız olacağını vurguladı. Özel'in İletişim Başkanlığı'nı meydanlarda yuhlatarak sindirmeye çalıştığını da belirten Altun, "Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız." dedi.