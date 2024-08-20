Fahrettin Altun'un teyzesi vefat etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un teyzesi hayatını kaybetti. Altun, cenaze namazına katılarak taziyeleri kabul etti.

Fahrettin Altun'un teyzesi vefat etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kocaeli'nin Darıca'da yaşayan Adalet Oral 75 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybeden Oral'ın haberini alan Altun, Darıca'ya geldi.

Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Camii'nde düzenlenen törenine Altun'un yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun taziyeleri kabul ederken, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Oral'ın naaşı Merkez Mezarlığı'na defnedildi.


Fahrettin Altun'un teyzesi vefat etti - 1

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