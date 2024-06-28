“Fahrettin Koca bıraktı” iddiası | Koca: Hayatın her hali olabilir, önemli olan hizmet etmek

Ankara’da dün akşamdan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden ayrılacağı iddiası konuşuluyor. Henüz Cumhurbaşkanlığından ve Bakan Koca’dan bir yalanlama ya da net açıklama gelmedi.

“Fahrettin Koca bıraktı” iddiası | Koca: Hayatın her hali olabilir, önemli olan hizmet etmek

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’nın görevden ayrılacağı iddiası gündemde…

İstifa iddiasını gündeme taşıyan gazeteci İsmail Saymaz, bu soruyu Bakan Koca’ya da yöneltti.

Fahrettin Koca, “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.” diye yanıt verdi.

Sağlık sistemi ve özellikle randevularla ilgili sorunların AK Parti’nin son istişare kampında da gündeme geldiği belirtiliyor.

Fahrettin Koca 2018 yılından bu yana görevini yürütüyor.

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