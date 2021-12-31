Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı 10 günde 5 kat arttı

İstanbul'da corona virüs vaka sayısı 10 günde yüzde 500 arttı.

Açıklamayı Habertürk'e konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

Geçen hafta megakentte vaka sayısının 4 bin olduğunu söyleyen Koca, "Bu hafta tam tamına 20 bin 500. Artış beş katı. Şaka gibi ama oran bu" dedi.

İstanbul'a bakarak genel Türkiye değerlendirmesi yapılmasının yanlış olacağını belirten Koca, "Eğer İstanbul’daki vaka artış oranı Türkiye genelinde olsaydı bugün en az 100 bin vakadan bahsediyor olurduk. Allahtan bu oran henüz genele yansımadı" diye konuştu.

Bakan Koca, toplam vaka sayısının yarısından fazlasının İstanbul'da olduğunu belirterek, "Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadesini kullandı.

NEDEN OMİCRON

Bunun en önemli nedeninin Omicron varyantı olduğunu kaydeden Koca, şunları söyledi:

"Şu anda İstanbul’da Omircron'a bağlı vakaların oranı çok yüksek. Çünkü İstanbul dışarıya en fazla bağlantısı olan kent. Omicron da Türkiye’ye İstanbul üzerinden girdi. Ve yayıldı."



ANKARA DA TEHLİKEDE

Bakan, Başkent için de benzer bir tehlikeye dikkat çekti. Ankara'da vaka sayısının geçen hafta 1200 olan vaka sayısının ikiye katlandığı bilgisini veren Koca, "Belli ki 1 hafta sonra Ankara’da patlayacak. Sonra tüm Türkiye" dedi.

"TEDİRGİN DEĞİL TEDBİRLİ OLUN"

Günlük vaka sayılarının bir süre sonra günlük 70 binlere ulaşabileceği uyarısını yapan Koca, şöyle devam etti:

"Gidişat bunu gösteriyor. Tek tesellimiz vaka sayılarındaki artışın hastaneye yatışlara ve yoğun bakımlara ve tabii vefatlara aynı oranda yansımıyor olması. Ama bu demek değil ki tedbirsiz davranmak gerek. Vatandaş tedirgin olmasın ama tedbirli olsun.