Fahrettin Koca'dan yaz uyarısı: İtibar eden risk alır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün yaz gelince etksini kaybetmediğini söyledi. "Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır, "İtibar eden risk alır"dedi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, vakaların farklı mevsimlerde benzer seyrettiğine dikkati çekti.



"Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor" ifadesini kullanan Koca, "Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı" dedi.

Koca, virüse karşı her günün bir sınav olduğunu da hatırlattı, "Doğru olanı yapalım: kurallara uyalım" çağrısında bulundu.