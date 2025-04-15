Fahri vatandaşlık nedir? Fahri vatandaşlık özellikleri

"Fahri vatandaşlık", bir ülkenin normal vatandaşlık edinme yollarının (doğum, evlilik, uzun süreli ikamet gibi) dışında, genellikle istisnai bir şekilde ve özel bir kararla bir kişiye verdiği vatandaşlık türüdür. Bu vatandaşlık, çoğunlukla o kişinin ülkeye yaptığı önemli katkılardan dolayı, bir jest ya da onur göstergesi olarak verilir. Bu sebeple adı da "fahri" yani "onursal" vatandaşlıktır.



FAHRİ VATANDAŞLIK ÖZELLİKLERİ



Sembolik olabilir: Her zaman yasal haklar ve yükümlülükler sağlamayabilir. Bazı ülkelerde fahri vatandaşlar oy kullanamaz ya da resmi pasaport alamaz.



Devlet kararıyla verilir: Genellikle cumhurbaşkanı, kral, parlamento ya da özel bir bakanlık kararıyla verilir.



Kültürel/sanatsal katkı yapanlara verilir: Sanatçılar, bilim insanları, sporcular, yazarlar, insani yardım yapan kişiler gibi.



İstisnai durumdur: Herkese açık bir başvuru süreci yoktur; genellikle devletin takdirine bağlıdır.