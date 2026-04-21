Faili meçhul dosyalar raftan iniyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek , kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gürlek, uzman gözlerin faili meçhul ve takipsizlik kararı verilen dosyaların yeniden inceleneceğini dile getirdi. Bunun için de Adalet Bakanlığı 'nda özel birim kurulacağını dile getiren Gürlek, "Faili meçhul dosyaları yeniden inceleyecekler." dedi.

Toplumda hassasiyet oluşturan ve infial yaratan davalar için özel birimin kurulduğunu dile getiren Gürlek, "Kararlılıkla, titizlikle üzerine gidilecek." açıklamasında bulundu.

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN"

Bakan Gürlek, "Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta, hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır." demişti.

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de "Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor, adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanarak "Faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

GÜLİSTAN DOKU

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin dosya yeniden raftan indirilmiş ve bu kapsamda 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Gürlek, Doku'ya ait cansız bedenin bulunması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

RABİA NAZ VATAN

Rabia Naz Vatan, Giresun'da 8 yıl önce evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumu tarafından raporda Vatan'ın ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedilmişti. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.

Davada takipsizlik kararı verilmişti.

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, Bakan Gürlek’in açıklamasının umut verici olduğunu ve Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nü aradığını belirterek “İnşallah artık gereken yapılır." ifadelerini kullanmıştı.

ROJİN KABAİŞ

Bakan Gürlek, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin dosyanın da incelendiğini belirtmişti.