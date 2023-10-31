Fairy ile mutfaklar evlerin 1 numaraları tasarruf alanına dönüşüyor

Her 10 evin 7’sinde bulunan Türkiye’nin lider bulaşık deterjan markası Fairy, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde bulaşık yıkarken tasarruf etmenin yollarına dikkat çekiyor. Bulaşık yıkarken en büyük masraf kalemleri, suyu ısıtmak, ön yıkama yapmak, uzun program seçmek gibi alışkanlıklardan kaynaklanıyor. Fairy, bulaşık temizliğinde üstün performans sunarken, tüketicileri “Ön Yıkama Yapmayı Bırakmaya, “Düşük Isıda Yıkamaya” ve “Kısa Programa Geçmeye” teşvik ederek hem çevreyi hem de bütçeyi koruyor. Fairy, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde herkesi tüketici alışkanlıklarında yapacakları basit değişikliklere tasarruf hareketine katılmaya davet ediyor.
Fairy, elde yıkama deterjanının yenilenen formülü sayesinde aynı miktardaki bulaşık deterjanı, bidon deterjanlarına oranla soğuk suda bile 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkayarak ürün kullanımında da tasarruf getirdi. Böylece büyük bidon deterjanının daha uzun süre kullanılabileceği algısını kırarak hem kaynakların etkin kullanımının hem de aile bütçesinin desteklenmesi hedefleniyor.
Tüm bunları göz önüne alarak inovatif ürünler geliştiren Fairy, tasarruf konusundaki çözüm önerileri ile aile bütçesine önemli bir katkı sağlıyor:
· Fairy’nin Üstün Performanslı Ürünlerini Seçin
· Bulaşıkları Soğuk Suda Yıkamaya Geçin
· Fairy ile Bulaşıkları Ön Yıkamadan Geçirmeden Makinede Yıkayın
· Bulalık Makinenizde Fairy ile Kısa Programı Tercih Edin
· Hem enerjiyi ve suyu hem de gıdaları “boşa harcamayarak” mutfakları evinizin tasarruf merkezine dönüştürün.
Fairy’nin Yenilenen Formülü ile Gelen Tasarruf
Fairy elde yıkama bulaşık deterjanı yenilenen formülü ile aynı miktarda en çok satan bidon deterjana göre soğuk suda bile 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkıyor, cebinize iyi bakıyor. Uzun süreli köpük, hızlı temizleme ve kolay durulama özelliği ile Fairy, elde bulaşık yıkarken tüketicilere büyük avantajlar sağlıyor. Konsantre formülü ve uzun süreli köpük sayesinde soğuk suda Fairy sıvı deterjan, aynı miktarda en çok satan bidon deterjana göre 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkıyor. Yani Fairy her bir damlasıyla çok daha fazla bulaşık yıkayabiliyor. Böylece bulaşık yıkamak amacıyla aldığınız deterjan miktarı azaltıyor ve ödenen paranın hakkını vererek tasarrufu mümkün kılıyor! Yeni Fairy, güçlü yağ çözme teknolojisi sayesinde bulaşıklarda kusursuz temizlikten ödün vermeden, tasarrufun yolunu açıyor.
Soğuk Suyun Faturalara Yansıyan Etkisi
Tüketicilerin yüzde 76’sı bulaşıkları 35 derece veya daha yüksek sıcaklıkta yıkıyor. Suyu ısıtmak için enerji gerektiğinden, kullanılan suyun sıcaklığı yükseldikçe enerji tüketimi de artıyor. Fairy’nin elde yıkama bulaşık deterjanları ise soğuk suda bile etkili üstün formülü sayesinde ise bulaşık yıkanan suyun derecesini 42’den 23’e düşürdüğünüzde bile mükemmel sonuç sağlıyor. Bu sayede suyun ısınmasında kullanılan doğalgaz, boşa harcanmaktan kurtuluyor. Fairy soğuk suda bile yüksek performans gösteren formüle sahip elde yıkama ürünleri sayesinde soğuk suda bile kusursuz temizlik sağlanırken yılda 300 TL’ye varan enerji tasarrufu da yaratılıyor.
Kısa Programda Bile Üstün Temizlik
Bulaşık makinelerinde daha az enerji ve su kullanımı sunan kısa programı seçmek, faturaları da düşürmek anlamına geliyor. Zorlu yemek kirlerinde Türkiye’nin 1 numarası Fairy Platinum Plus’ın benzersiz kapsülleri suyla temas ettiği anda aktifleşerek zorlu yağları hızlıca yok ediyor. Kapsüllerin ön yıkama teknolojisi ise su ve enerji tasarrufunu artıyor. Düşük ısılı, kısa programlarda bile etkili olan Fairy Platinum Plus sayesinde bulaşık makinesinin suyu ısıtmak için daha fazla elektrik kullanmasına gerek kalmıyor! Böylece makinelerde ekonomik programı seçenlerin 1 pakette 165 TL’ye varan elektrik tasarrufu sağlaması mümkün hale geliyor.
Ön yıkamaya gerek bırakmayan inovatif ürünler
Türkiye’de tüketicilerin yüzde 71’inin vazgeçemediği en büyük alışkanlık, bulaşıkları makineye koymadan önce suda bekletme, ovalama, sudan geçirme gibi ön işlemleri yapmak. Üstelik bunu yaparken de sıcak su tercih ediliyor. Tüm bunlar, hem kaynaklarının daha fazla boşa harcanması hem de ciddi ekonomik kayıp demek. İnovatif ürünlere odaklanarak tüketicilerin daha az su, elektrik ve doğalgaz kullanıp üstün temizlik elde etmesini sağlayan Fairy, ön yıkama yapmayı gerektirmeyen güçlü ürünleri ile tasarruf yapmayı kolaylaştırıyor.
Fairy Power Sprey, Tek Bir Fısla Hem Temizlik Hem Tasarruf Sunuyor
Bulaşık yıkamayı daha hızlı, daha temiz ve daha zahmetsiz hale getirerek ön yıkamadan vazgemeyen tüketicilerin alışkanlıklarını dönüştürmek için geliştirilen Fairy Power Sprey, mutfaklara temizlikle birlikte tasarrufu da getiriyor. Ön yıkamaya gerek bırakmayan içeriği ile suyun, elektriğin ve doğalgazın boşa harcanmasını engelleyen bu ürün, kaynaklarımızı koruyarak geleceğe büyük bir katkı sağlıyor. Zorlu, kurumuş, ön yıkama yapmadan çıkması imkânsız gibi görünen yağ ve kirleri tek bir fısla hızla ve zahmetsizce çözen Fairy Power Sprey, suya ve enerjiye gerek olmadan ana yıkama öncesi üstün temizlik sağlayarak tüketicilere hem kolaylık hem tasarruf kazandırıyor.
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