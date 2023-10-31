Fairy ile mutfaklar evlerin 1 numaraları tasarruf alanına dönüşüyor

Kısa Programda Bile Üstün Temizlik



Bulaşık makinelerinde daha az enerji ve su kullanımı sunan kısa programı seçmek, faturaları da düşürmek anlamına geliyor. Zorlu yemek kirlerinde Türkiye’nin 1 numarası Fairy Platinum Plus’ın benzersiz kapsülleri suyla temas ettiği anda aktifleşerek zorlu yağları hızlıca yok ediyor. Kapsüllerin ön yıkama teknolojisi ise su ve enerji tasarrufunu artıyor. Düşük ısılı, kısa programlarda bile etkili olan Fairy Platinum Plus sayesinde bulaşık makinesinin suyu ısıtmak için daha fazla elektrik kullanmasına gerek kalmıyor! Böylece makinelerde ekonomik programı seçenlerin 1 pakette 165 TL’ye varan elektrik tasarrufu sağlaması mümkün hale geliyor.



Ön yıkamaya gerek bırakmayan inovatif ürünler



Türkiye’de tüketicilerin yüzde 71’inin vazgeçemediği en büyük alışkanlık, bulaşıkları makineye koymadan önce suda bekletme, ovalama, sudan geçirme gibi ön işlemleri yapmak. Üstelik bunu yaparken de sıcak su tercih ediliyor. Tüm bunlar, hem kaynaklarının daha fazla boşa harcanması hem de ciddi ekonomik kayıp demek. İnovatif ürünlere odaklanarak tüketicilerin daha az su, elektrik ve doğalgaz kullanıp üstün temizlik elde etmesini sağlayan Fairy, ön yıkama yapmayı gerektirmeyen güçlü ürünleri ile tasarruf yapmayı kolaylaştırıyor.



Fairy Power Sprey, Tek Bir Fısla Hem Temizlik Hem Tasarruf Sunuyor



Bulaşık yıkamayı daha hızlı, daha temiz ve daha zahmetsiz hale getirerek ön yıkamadan vazgemeyen tüketicilerin alışkanlıklarını dönüştürmek için geliştirilen Fairy Power Sprey, mutfaklara temizlikle birlikte tasarrufu da getiriyor. Ön yıkamaya gerek bırakmayan içeriği ile suyun, elektriğin ve doğalgazın boşa harcanmasını engelleyen bu ürün, kaynaklarımızı koruyarak geleceğe büyük bir katkı sağlıyor. Zorlu, kurumuş, ön yıkama yapmadan çıkması imkânsız gibi görünen yağ ve kirleri tek bir fısla hızla ve zahmetsizce çözen Fairy Power Sprey, suya ve enerjiye gerek olmadan ana yıkama öncesi üstün temizlik sağlayarak tüketicilere hem kolaylık hem tasarruf kazandırıyor.