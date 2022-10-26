Fakıbaba'nın istifası Genel Kurul'da

AK Parti'den ayrılan Ahmet Eşref Fakıbaba, bugün Meral Akşener'den parti rozetini alarak İYİ Parti'ye katıldı.

Fakıbaba, geçen hafta AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa süreci de devam ediyor.

TBMM Başkanlık Divanı, Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı.

Fakıbaba'nın istifa talebi TBMM Başkanlık Divanınca Genel Kurula havale edildi.



İstifa talebi, Genel Kurul'da oylanacak, oturuma katılanların bir fazlasının kabul oyuyla milletvekilliği düşmüş olacak.

AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI 286 OLDU

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasıyla birlikte AK Parti’nin 287 olan sandalye sayısı 286'ya düşmüş oldu.



AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?



1951 yılında Şanlıurfa Birecik'te doğan Ahmet Eşref Fakıbaba; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde ihtisas yaptı.



Fakıbaba, Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesi'nde gözlemci olarak bulundu, Iğdır ve Birecik Devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesi'nde Başhekimlik yaptı.



Ahmet Eşref Fakıbaba, 2 dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu.



25. ve 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçilen Fakıbaba, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi olarak görev aldı, 65. Hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.