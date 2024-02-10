Faktoring şirketi, çalışanlarının tuzağına düştü: 188 karşılıksız çeke ödeme yapıldı

İstanbul merkezli 24 ilde karşılıksız çek operasyonu yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, faktoring firmasının çalışanlarının, şüpheli firma sahibi ve şüpheli şahıslar ile birlikte hareket ederek, kabul edilebilir müşteri standartlarına uygun olmayan ve karşılıksız olan çeklere komisyon karşılığında ödeme yaptıkları belirlendi.

188 KARŞILIKSIZ ÇEKE ÖDEME YAPILDI



Şüphelilerin toplamda 188 adet çeke komisyon karşılığında faktoring firması tarafından ödeme yaptırdıktan sonra şüpheli firmaların üçüncü şahıslara devredildiği ve çalışanların birbirine yakın tarihlerde müşteki şirketten istifa ettikleri anlaşıldı.