Faktoring şirketi, çalışanlarının tuzağına düştü: 188 karşılıksız çeke ödeme yapıldı

İstanbul merkezli 24 ilde karşılıksız çek operasyonu düzenlendi. Faktoring alanında hizmet veren bir şirketin çalışanlarının, şüpheli firma sahipleriyle birlikte hareket ederek, faktoring şirketini 188 karşılıksız çekle 11 milyon 870 bin lira zarara uğrattığı tespit edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı.

Faktoring şirketi, çalışanlarının tuzağına düştü: 188 karşılıksız çeke ödeme yapıldı

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merkezli 24 ilde karşılıksız çek operasyonu yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, faktoring firmasının çalışanlarının, şüpheli firma sahibi ve şüpheli şahıslar ile birlikte hareket ederek, kabul edilebilir müşteri standartlarına uygun olmayan ve karşılıksız olan çeklere komisyon karşılığında ödeme yaptıkları belirlendi.

188 KARŞILIKSIZ ÇEKE ÖDEME YAPILDI

Şüphelilerin toplamda 188 adet çeke komisyon karşılığında faktoring firması tarafından ödeme yaptırdıktan sonra şüpheli firmaların üçüncü şahıslara devredildiği ve çalışanların birbirine yakın tarihlerde müşteki şirketten istifa ettikleri anlaşıldı.

Faktoring şirketi, çalışanlarının tuzağına düştü: 188 karşılıksız çeke ödeme yapıldı - 1

11 MİLYON 870 BİN LİRALIK ZARARA UĞRATTILAR

Şüphelilerin 2020-2021 yılları arasında şikayetçi firmayı 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olmak üzere 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet çeşitli ebatlarda fişek, 63 adet çek ve 2 adet boş çek defteri ele geçirildi.

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