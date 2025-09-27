Fakülte var, öğrenci yok! 25'ten fazla üniversitede bu bölümü kimse tercih etmedi

Fen Bilgisi Öğretmenliği yine tercih edilmedi, Çevre ve Harita Mühendislikleri kontenjanları boş kaldı. Veriler, Üniversite Araştırma Laboratuvarı'nın (ÜniAr) çalışmasından... Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yerleştirmek için düzenlenen ek yerleştirme tercihleri sürüyor. ÜniAr, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanı 400 üzerine olan bölümler arasında kayıt oranı en düşük programları açıkladı. Buna göre, ilk sırada yüzde 29,5 doluluk oranıyla Fen Bilgisi Öğretmenliği var. Aralarında Aksaray, Alanya, Bayburt, Düzce ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin de bulunduğu 25'ten fazla üniversitede bu bölüme hiçbir öğrenci yerleştirilemedi.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ BOŞ KALDI



Aksaray Üniversitesi'nin 40 kontenjanlı Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne geçen yıl sadece 2 öğrenci yerleşmiş, bu durumun ardından bölümün kontenjanı 10'a düşürülmüştü. Bu yıl 10 kontenjanın tamamı boş kaldı.



3 ÖĞRENCİYE 1 AKADEMİSYEN DÜŞÜYOR



3. ve 4. sınıftaki diğer öğrencilerle toplam 67 öğrenci ile eğitim yapılan fakültede, 4'ü profesör 17 akademisyen bulunuyor. Bu da 3 öğrenciye 1 akademisyen düştüğü anlamına geliyor.



Sıfır yerleştirme yapılan diğer üniversitelerdeki Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde de durumun benzer olması dikkat çekiyor.

