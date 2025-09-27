Fakülte var, öğrenci yok! 25'ten fazla üniversitede bu bölümü kimse tercih etmedi
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek tercih dönemi sürerken hiç tercih edilmeyen bölümler de dikkat çekti.
Fen Bilgisi Öğretmenliği yine tercih edilmedi, Çevre ve Harita Mühendislikleri kontenjanları boş kaldı.
Veriler, Üniversite Araştırma Laboratuvarı'nın (ÜniAr) çalışmasından...
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yerleştirmek için düzenlenen ek yerleştirme tercihleri sürüyor.
ÜniAr, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanı 400 üzerine olan bölümler arasında kayıt oranı en düşük programları açıkladı.
Buna göre, ilk sırada yüzde 29,5 doluluk oranıyla Fen Bilgisi Öğretmenliği var.
Aralarında Aksaray, Alanya, Bayburt, Düzce ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin de bulunduğu 25'ten fazla üniversitede bu bölüme hiçbir öğrenci yerleştirilemedi.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ BOŞ KALDI
Aksaray Üniversitesi'nin 40 kontenjanlı Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne geçen yıl sadece 2 öğrenci yerleşmiş, bu durumun ardından bölümün kontenjanı 10'a düşürülmüştü. Bu yıl 10 kontenjanın tamamı boş kaldı.
3 ÖĞRENCİYE 1 AKADEMİSYEN DÜŞÜYOR
3. ve 4. sınıftaki diğer öğrencilerle toplam 67 öğrenci ile eğitim yapılan fakültede, 4'ü profesör 17 akademisyen bulunuyor. Bu da 3 öğrenciye 1 akademisyen düştüğü anlamına geliyor.
Sıfır yerleştirme yapılan diğer üniversitelerdeki Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde de durumun benzer olması dikkat çekiyor.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DE TERCİH EDİLMEDİ
Son yıllarda iklim krizine karşı çevre çalışmalarına verilen ağırlık artarken, Çevre Mühendisliği tercih edilmedi.
Veilere göre, 517 kontenjanı olan bu bölümde 129 kontenjan boş kaldı. Doluluk oranı yüzde 75 oldu.
Harita mühendisliğinde de durum benzer, 405 kontenjandan 63'ü boş, doluluk oranı yüzde 84,4.
Bu bölümleri sırasıyla Arkeoloji, Rekreasyon Yönetimi ve Gıda Mühendisliği izliyor.
Ek yerleştime tercihleri 30 Eylül'e kadar devam edecek.
